ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Michigan eyaletini Biden kazandı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Michigan eyaletini Biden kazandı

05.11.2020 02:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 02:04
ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Michigan eyaletini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Michigan eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Michigan'dan 16 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Biden'ın 264, Trump'ın 213 delegesi oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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