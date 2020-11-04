ABD'de başkanlık yarışında Iowa ve Idaho'yu Trump, Hawaii'yi Biden kazandı
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ABD'de başkanlık yarışında Iowa ve Idaho'yu Trump, Hawaii'yi Biden kazandı

04.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:50
ABD'de başkanlık yarışında Iowa ve Idaho'yu Trump, Hawaii'yi Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Iowa ve Idaho eyaletlerinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de bu iki eyalette rakibi Hillary Clinton'ı mağlup etmişti.

Diğer taraftan Hawaii adalarında ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Hawaii adalarını 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Iowa'da 6 ve Idaho'da 4 delege kazanırken, Biden ise Hawaii'de 4 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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