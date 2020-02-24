ABD'de başkanlık yarışı için kritik döneme girilirken Trump en yüksek halk desteğine ulaştı
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ABD'de başkanlık yarışı için kritik döneme girilirken Trump en yüksek halk desteğine ulaştı

ABD 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat cephede sol eğilimli aday Bernie Sanders yarışı önde götürürken, Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana en yüksek halk desteği oranına ulaştı

24.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:57
ABD'de başkanlık yarışı için kritik döneme girilirken Trump en yüksek halk desteğine ulaştı

'nde 2020 başkanlık seçimi için Demokrat cephede sol eğilimli aday Bernie Sanders yarışı önde götürürken, Başkan göreve geldiğinden bu yana en yüksek halk desteği oranına ulaştı.


Küresel araştırma şirketi Gallup'ın son anketine göre Trump'a kamuoyu desteği yüzde 49'a çıktı. "Cumhuriyetçi lideri desteklemiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 48. Başkanlık yarışı için kritik bir döneme girilirken ABD'li başkan göreve geldiği Ocak 2017'den beri en yüksek desteği yakaladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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