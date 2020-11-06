ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayma işlemi devem ediyor
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayma işlemi devem ediyor

06.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:29
ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayma işlemi devem ediyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde oy sayma işlemi kritik eyaletlerde devam ediyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde oy sayma işlemi kritik eyaletlerde devam ediyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde 5 eyalette oy sayım işlemi devam ediyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden arasındaki yarış sürüyor. Biden şu ana kadar 264 delegeye, Trump ise 214 delegeye ulaştı.

Seçimin sonuçlarını belirleyecek olan salıncak eyaletlerden olan Pennsylvania'da bugün itibari ile yaklaşık 13 bin oy ve yüzde 0,2 farkla öne geçen Biden'ın bir değişiklik olmaz ise seçimleri kazanma ihtimali artarken, Trump kampanyası birçok eyalette sayımlara itiraz davaları açtı.

Trump kampanyası tarafından davaların açıldığı Georgia ve Michigan gibi eyaletler davaların yersiz olduğu belirtilerek reddedildi. Diğer eyaletlerde ise Trump kampanyasının, gözlem yapmasına izin verilmediği ve seçimde sahte oyların kullanıldığı ile ilgili itirazlar sürüyor.

Trump dün yaptığı açıklamada, kanuni kullanılan oyların sayılması halinde kendisinin kazandığını iddia etmiş, seçimlerin peşini bırakmayacaklarını ifade etmişti. Trump'ın seçim sonuçlarını şu anda Cumhuriyetçi Parti tarafından seçilen yargıçların bulunduğu Yüksek Mahkemeye taşıması durumunda kesin sonuçların değişme ihtimali bulunuyor.

Seçim sonuçlarının kesinleşmediği ve kritik öneme sahip eyaletlerde Biden, 6 delegeye sahip Nevada'da yüzde 1,6, 16 delegeye sahip Georgia'da yüzde 0,1, 20 delegeye sahip Pennsylvania'da ise yüzde 0,2 oy farkıyla seçim yarışını önde götürüyor.

Trump, ise 15 delegeye sahip Kuzey Carolina'da yüzde 1,4 ve 3 delegeye sahip Alaska'da yüzde 29,9 ile seçimi yarışında önde bulunuyor.

Sonuçların bu şekilde sonuçlanması halinde Biden başkanlık için gereken 270 delegeye en yakın isim konumunda bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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