ABD'de Başkan Yardımcısı adaylarının canlı yayın tartışması için "plastik cam bölme" krizi
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ABD'de Başkan Yardımcısı adaylarının canlı yayın tartışması için "plastik cam bölme" krizi

06.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:48
ABD'de Başkan Yardımcısı adaylarının canlı yayın tartışması için

ABD'de 3 Kasım'daki seçimler için Başkan Yardımcısı adayı olan Mike Pence ve Kamala Harris'in çarşamba akşamı yapacağı canlı yayın tartışmasında, ikilinin arasının "plastik cam bölme" ile ayrılması tartışması çıktı.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimler için Başkan Yardımcısı adayı olan Mike Pence ve Kamala Harris'in çarşamba akşamı yapacağı canlı yayın tartışmasında, ikilinin arasının "plastik cam bölme" ile ayrılması tartışması çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ülkede yönetim kanadında alınan önlemler de sıkça gündeme gelmeye başladı.

Pence ve Harris'in çarşamba akşamı Utah'ın Salt Lake City kentinde yapacakları canlı yayın tartışmasında iki adayın arasına koruma amaçlı plastik cam bölme konulması tartışmaya açıldı.

Harris tarafı böyle bir bölmenin olmasından yana taraf takınırken, Beyaz Saray yetkilileri Pence'in böyle bir önlemi desteklemediğini belirtti.

Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Marc Short, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Pence ve Harris'e her gün test yapılması ve iki aday arasında yaklaşık 3,5 metre boşluk olması gibi şartları halihazırda kabul ettiklerini kaydederek, araya cam bölme konulmasının tıbbi olarak gerekli olmadığını düşündüklerini aktardı.

Short, "Harris bunu istiyorsa ve kendini daha güvende hissedecekse kendisinin etrafına plastik cam bölme koyabilir. Ama bizim için bu gerekli değil." ifadesini kullandı.

Başkanlık seçimi öncesi adayların canlı yayın tartışmaları

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden, ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de Ohio'nun Cleveland eyaletinde yapmıştı.

Trump ve Biden, 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde de canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin Başkan Yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Pence ve Demokrat Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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