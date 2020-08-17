ABD'de Başkan Yardımcısı Adayları Nasıl Belirleniyor?
ABD'de başkan yardımcısı adaylarının belirlenmesi genellikle uzun soluklu, zaman alan bir süreç.Başkan adayları, genellikle birlikte rahat çalışabilecekleri, gerektiğinde başkanlık görevini devralabilecek donanıma sahip, seçmene hitap edebilecek yardımcılar seçmeyi amaçlar.
17.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:51
ABD'de başkan yardımcısı adaylarının belirlenmesi genellikle uzun soluklu, zaman alan bir süreç.Başkan adayları, genellikle birlikte rahat çalışabilecekleri, gerektiğinde başkanlık görevini devralabilecek donanıma sahip, seçmene hitap edebilecek yardımcılar seçmeyi amaçlar
Kaynak: DailyMotion.com