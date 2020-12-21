ABD?de başkan seçilen Joe Biden, koronavirüs aşısı oldu
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ABD?de başkan seçilen Joe Biden, koronavirüs aşısı oldu

21.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:58
ABD?de başkan seçilen Joe Biden, koronavirüs aşısı oldu

ABD'de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu.

ABD'de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı vuruldu. Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, 'Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum' dedi. Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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