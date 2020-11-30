ABD'de başkan seçilen Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de başkan seçilen Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı

30.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:29
ABD'de başkan seçilen Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu.

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden'ın ofisi, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, çalışma ekibini şekillendirmeye başladı. Biden, kampanya sürecinde söz verdiği gibi üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden'ın basın ekibinin liderleğini, eski kampanya iletişim direktör yardımcısı Kate Bedingfield yapacak.Barack Obama döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü yapan Jen Psaki ise Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

"KADINLARDAN OLUŞAN İLK BEYAZ SARAY İLETİŞİM EKİBİ"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Tümü kadınlardan oluşan ilk Beyaz Saray İletişim ekibini duyurmaktan gururluyum. Bu yetenekli, deneyimli iletişimciler, işlerine çeşitli perspektifler ve paylaştıkları bu ülkeyi yeniden daha iyi inşa etme kararlılıklarını işlerine yansıtacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı
Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı
ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a 'first kedi' getirecek
ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a "first kedi" getirecek
Son dakika haberi: ABD Başkanı seçilen Biden, Dışişleri Bakanı'nı doğruladı
Son dakika haberi: ABD Başkanı seçilen Biden, Dışişleri Bakanı'nı doğruladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Enes Batur Acun Ilıcalı Ariana Grande
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Samet Aybaba
Tüm Haberler Cuma Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de başkan seçilen Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:29:27. #1.14#
title