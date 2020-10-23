ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi
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ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi

23.10.2020 06:55 | Son Güncelleme: 23.10.2020 07:00

ABD'de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri öncesi, ikinci ve son kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

ABD'de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri öncesi, ikinci ve son kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi
ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi
ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi
ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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