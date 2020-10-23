ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi
23.10.2020 06:55 | Son Güncelleme: 23.10.2020 07:00
ABD'de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri öncesi, ikinci ve son kez canlı yayında karşı karşıya geldi.
ABD'de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri öncesi, ikinci ve son kez canlı yayında karşı karşıya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol