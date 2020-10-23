ABD'de başkan adayları ikinci kez canlı yayında kozlarını paylaştı: (2)

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri öncesindeki son canlı yayın tartışmasında, ülkesinin petrol için başka ülkelerde savaştığını belirterek, "İlk kez benim dönemimde enerji bakımından bağımsızız. Artık enerji için savaşmak zorunda kaldığımız onca ülkeye ihtiyacımız yok." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri öncesindeki son canlı yayın tartışmasında, ülkesinin petrol için başka ülkelerde savaştığını belirterek, "İlk kez benim dönemimde enerji bakımından bağımsızız. Artık enerji için savaşmak zorunda kaldığımız onca ülkeye ihtiyacımız yok." dedi.

ABD'de başkanlık seçimlerine kısa süre kala Trump ve Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesi'nde karşı karşıya geldi.

Tartışmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ulusal güvenlik ve sosyal konuların yanı sıra iklim değişikliği ve ırkçılık konuşuldu.

"Biden'ın iklim planı tam ekonomik bir felaket"

İklim değişikliğine ilişkin tartışmada Biden, bu durumu kabul edip ona göre politikalar geliştirmenin ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Biden, iklim değişikliği planının milyonlarca kişi için istihdam imkanı sağlayacağını, enerji tasarrufu ile temiz çevrenin yanı sıra ekonomiye 1 trilyon dolar katkısı olacağını iddia etti.

Trump ise Biden'ın iklimi değişikliği planının Amerikalı aileler için yıllık 6 bin dolardan fazla maliyete yol açacağını belirterek, "Biden'ın iklim planı tam ekonomik bir felaket." dedi.

Biden'ın iklim değişikliği planındaki rüzgar enerjisi seçeneğinin kuşlara zarar verdiğini, pahalı olduğunu, güneş enerjisinin ise henüz sürdürülebilir olmadığını dile getiren Trump, "İlk kez benim dönemimde enerji bakımıdan bağımsızız. Artık enerji için savaşmak zorunda kaldığımız onca ülkeye ihtiyacımız yok. Enerji bağımsızıyız." ifadelerini kullandı.

Trump, Biden'ın hidrolik kırma olarak bilinen kaya gazı veya ulaşılması güç enerji kaynaklarının basınçlı suyla çıkarılmasına karşı olduğunu, sonradan bundan vazgeçtiğini iddia ederken, Biden bunun gerçek olmadığını savundu ve federal arazilerde hidrolik kırma yöntemini yasaklayacağını söyledi.

Biden, çevreyi kirleten endüstrilere sınırlama getireceğini ifade ederken, Trump'ın "Petrol endüstrisini kapatacak mısın?" sorusuna "Onları dönüştüreceğim." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Trump, enerji kaynağı zengini olan eyaletlere seslenerek, "Texas, Arizona, Pennsylvania bu açıklamayı iyi duyun." dedi.

"Bu ülkede sistematik ırkçılık var"

Irkçılık konusunda fikri sorulan Biden, "Bu ülkede sistematik bir ırkçılık var. ABD hiçbir zaman eşitlik ve özgürlük sözünde durmadı." dedi.

Biden, kendisinin, çocuklarına polis tarafından durdurulduklarında ne yapmaları gerektiğini anlatmadığını ancak ülkedeki siyahi ailelerin çocuklarına bunları anlattıklarını söyledi.

Trump ise yönetiminin siyahi Amerikalılara önemli destekler verdiğini belirterek, "Abraham Lincoln'den sonra benden daha fazla siyahi Amerikalılara yardım eden başka kimse yok." dedi.

Donald Trump, 1994 yılında çıkarılan ve uyuşturucu madde bulunduran kişilerin 5 yıl hapsedilmesini öngören yasaya Biden'ın da destek verdiğini dile getirdi. Biden buna karşılık, "O bir hataydı. O şekilde yapılmamalıydı. Sadece uyuşturucu suçuna bulaşmış kişilerin yeri cezaevi değil rehabilitasyon merkezi olmalı." ifadesini kullandı.

Biden, Trump'a yönelik "Her ırkçı ateşe benzin döken biridir o." dedi.

"Sen yolsuz bir politikacısın Joe"

Tartışma sırasında Trump sık sık Biden'a başkan yardımcılığı yaptığı yılları hatırlattı ve neden bugün vadettiklerini o zaman yapmadığını sordu.

Biden'ın başarısız bir politikacı olduğunu savunan Trump, rakibine, "Ben senin yüzünden başkanlık yarışına girdim. Bu politikacılar sadece konuşur, faaliyet yok. Sen yolsuz bir politikacısın Joe, bana nasıl masum bir bebek olduğun masalını anlatma." dedi.

Buna karşılık Biden, oğlu Hunter Biden'ın e-maillerinin sızdırıldığı dizüstü bilgisayarın kaynağını sordu ve 50 civarında istihbarat yetkilisinin bu bilgisayarın Rusya tarafından Trump'ın ekibine ulaştırıldığı iddiasında bulundu.

Trump ise Biden'e "Laptop'un bir Rusya hilesi olduğunu mu söylüyorsun. Dizüstü bilgisayar Rusya'nın yani, şaka yapıyor olmalısın." ifadesiyle yanıt verdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri