ABD'de başkan adayları, canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtlayacak
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ABD'de başkan adayları, canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtlayacak

15.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:45
ABD'de başkan adayları, canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtlayacak

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın canlı yayında seçmenlerin karşısına çıkarak sorularını yanıtlayacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın canlı yayında seçmenlerin karşısına çıkarak sorularını yanıtlayacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'de Pere Sanat Müzesi'nde seçmenlerin çıkacağı duyuruldu. Seçmenlerin sorularının yanıtlanacağı bu etkinliğin ABD merkezi NBC televizyonundan canlı yayınlanacağı ve programın sunuculuğunu Savannah Guthrie'nin üstleneceği ifade edildi. Öte yandan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın da Philadelphia'da Ulusal Anayasa Merkezi'nde ABC televizyonunun programına katılacağı, bu programın sunuculuğunu ise George Stephanopoulos'un üstleneceği aktarıldı.

ADAYLAR İKİNCİ TARTIŞMA İÇİN ANLAŞAMAMIŞTI

Trump ve Biden'ın 15 Ekim'de yapılması planlanan tartışma programı, Başkan Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından iptal edilmişti. Başkan adaylarının kampanya ekipleri, ikinci tartışma tarihleri konusunda anlaşamadılar. Üçüncü tartışmanın ise 22 Ekim'de Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yapılacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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