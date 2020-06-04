ABD'de basına yönelik polis şiddeti: 'Bizden neden rahatsız oluyorlar anlamıyorum' Poynter Gazetecilik Enstitüsü üyesi Al Tompkins'e göre George Floyd eylemlerinde basına yönelik basın polis şiddeti 1960'lardan bu yana görülmemiş seviyeye çıktı.

Poynter Gazetecilik Enstitüsü üyesi Al Tompkins'e göre George Floyd eylemlerinde basına yönelik basın polis şiddeti 1960'lardan bu yana görülmemiş seviyeye çıktı. ABD'de, güvenlik güçleri eylemcilere olduğu kadar basın mensuplarına da sert müdahalelerde bulundu.View on euronews Kaynak: Euronews.com