ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü

03.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:21
ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü

ABD'nin Idaho eyaletinde başına dart saplanan bir ördek, gördüğü tedavinin ardından tekrar doğal yaşamına döndü.

ABD'nin Idaho eyaletinde başına dart saplanan bir ördek, gördüğü tedavinin ardından tekrar doğal yaşamına döndü.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde başına dart saplanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ördek, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından doğal yaşamına döndü. Ördeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner Dr. Karlee Hondo-Rust, "Dart ördeğin gözünün hemen altına girmiş. Bu yüzden birkaç milimetre yukarıda olsaydı, gözünü kaybedecekti" dedi. Tedavisi tamamlanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından doğal yaşamına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Okan Buruk Cenk Tosun Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kadıköy Oyunlar Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 23:22:39. #1.15#
title