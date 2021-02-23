ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 36,5 azaldı
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ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 36,5 azaldı

23.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:34
ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 36,5 azaldı

ABD'de bankacılık sektörünün karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileri nedeniyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,5 düşerek 147,9 milyar dolara geriledi.

ABD'de bankacılık sektörünün karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileri nedeniyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,5 düşerek 147,9 milyar dolara geriledi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 5 bin 1 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde 59,9 milyar dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

Söz konusu karın 2019'un dördüncü çeyreğinde 54,9 milyar dolar olduğu anımsatılan açıklamada, banka karlarının geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttığı aktarıldı.

Açıklamada, bankacılık sektörünün 2020 genelinde elde ettiği karın ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,5 azalarak 147,9 milyar dolara düştüğü bildirildi.

FDIC Başkanı Jelena McWilliams, konuya ilişkin, verilerin düşen kar oranına rağmen bankaların salgının ortasında dayanıklılığını kanıtladığını gösterdiğini ifade etti.

McWilliams, ekonomik belirsizliklerle birleşen düşük faiz ortamının bankacılık sektörünü zorlamaya devam edeceğini ve gelir ile net faiz marjı üzerinde aşığı yönlü baskı oluşturacağını belirterek, "Ancak, bankacılık sektörü, gelecekteki potansiyel kayıpları azaltabilecek güçlü sermaye ve likidite seviyelerini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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