ABD'de balkon çöktü: 9 yaralı
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ABD'de balkon çöktü: 9 yaralı

ABD'de balkon çöktü: 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti yapılan bir evde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti yapılan bir evde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Malibu sahilinde parti yapılan bir evde balkon çöktü. Balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Los Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Yetkililer, olay sırasında balkonda yaklaşık 10 ila 15 kişi olduğunu, insanların yaklaşık 5 metre yüksekten düştüklerini açıkladı. Balkonun çöktüğü bölgede kayalıkların olduğuna dikkat çeken yetkililer, kimsenin ölmemesini büyük şans olduğunu ifade etti.

Görgü tanıklarından biri basına verdiği demeçte, "En iyi arkadaşlarımın ve kız arkadaşımın kayalara 5 metre yüksekten düştüğünü tam anlamıyla gördüm" dedi.

Evin hafta sonu için 6 kişi ile kiralandığı ve evde en az 30 kişinin olduğu öne sürüldü. Ev sahibi ise, evi kiralayanların parti yapmasının yasak olduğunu açıkladı. Balkonun çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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