Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

30.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:24
Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağış sonrası meydana gelen balçıkta mahsur kalan iki at, 18 saatlik operasyonla kurtarıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağış sonrası meydana gelen balçıkta mahsur kalan iki at, 18 saatlik operasyonla kurtarıldı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti ve bağlı kentlerinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Salinas kenti civarındaki bir çok bölge yağmur sonrası oluşan heyelan nedeniyle balçığa gömüldü. Kentte göüğüne kadar balçığa batan at ve yavrusu bölgede incelemelerde bulunan Kaliforniya Arama Kurtarma birimleri tarafından farkedildi. 

KURTARMA ÇALIŞMASINA İŞ MAKİNASI DA KATILDI

Olay yerine gelen Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği yetkilleri balçıkta mahsur kalan at ve yavrusunu için seferber oldu. Atları kurtarmak için yoğun çaba harcayan yetkililer, iş makinasıyla müdahale etti. 18 saatlik süren kurtarma operasyonu Zulmü Önleme Derneği yetkililerin kamerasına yansıdı.Soğuk havada donma tehlikesi yaşayan atların durumunun iyi olduğu belirtilirken, atların veterinerde tedavi altına alındığı bildirildi.


Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı
Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı
Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı
Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı
Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı
Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Neslihan Atagül Yasemin Özilhan
Spor Okan Buruk Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:24:08. #1.14#
title