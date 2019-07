ABD'de bağımsızlık kutlamalarına siyaset karıştı

Amerikalılar, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösterilerle kutladı. Gösterilere ilk defa yapılan askeri geçit töreni damga vururken, ABD Başkanı Donald Trump ülkede bölünmüşlüğü artırmaya sebep olmakla eleştirildi. Amerikan halkı, Bağımsızlık Günü'nde başkent Washington'da düzenlenen gösterilerde bir araya geldi. Her sene ideolojik görüşü ne olursa olsun 4 Temmuz'u ortak bir değer olarak kutlayan Amerikalıların arasına bu sene ABD Başkanı Donald Trump'ın alışılmamış kutlama biçimi girdi. Washington'da yapılan kutlamalarda daha önce görülmediği üzere askeri araçların geçit yapması bazı Amerikalılarca alkışlanırken, bazı Amerikalılar ülkenin bölünmüşlüğünü artmasına sebep olduğunu belirterek eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 1 saat boyunca konuşma yaptığı törende, bandoların müziği eşliğinde hava kuvvetleri gösteri düzenledi. Gün sonunda ise havai fişek gösterisi yapıldı. Trump, Lincoln Anıtı'nın önünde yaptığı konuşmada, "Milletimiz bugün her zamankinden daha güçlü. En güçlü dönemimizdeyiz" dedi. Trump, Washington'daki kutlamayı "Amerika'ya Selam" olarak adlandırırken, konuşmasının başında ABD başkanlarının uçağı Air Force 1 gökyüzünde göründü. Ardından ABD ordusunun tüm birimlerine bağlı hava araçları geçit yaptı. Yerde ise bazı tanklar ve askeri araçlarla geçit töreni yapıldı. Trump konuşmasında, "Bugün, 243 yıl önce ABD özgürlüğünün geleceği onu korumak isteyen kadın ve erkeklerin omuzuna yüklenmiştir" dedi. Trump'ın 4 Temmuz konuşması devam ederken tören alanın çevresinde bir grup, başkanla dalga geçen "Bebek Trump Balonu" ile Trump karşıtı sloganlar attı.

BATI YAKASI DAHA RENKLİYDİ Batı yakasında ülkenin başkentinden uzak kutlamalarda ise aileler, yapılacak gösterilerin olduğu alanlarda saatler önce toplandı. Başkentte gerçekleştirilen gösterilerden daha sıcak bir havada gerçekleşen kutlamalarda atılan havai fişekler katılanlara eğlenceli saatler yaşattı. Güney California'nın Ventura bölgesinde bulunan Türk Amerikan Derneği VATAN-SC de her sene olduğu gibi bu sene de bölgede gerçekleşen kutlamaların merkezinde açtığı stantta Amerikalı Türkler ile hem 4 Temmuz'u kutladı hem de Türkiye hakkında Amerikalılara bilgi verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA