- ABD'de bağımsızlık kutlamalarına siyaset karıştı

Ülkenin 4 bir yanında şenlikler düzenlendi

WASHINGTON - Amerikalılar 4 Temmuz Bağımsızlık gününü ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösterilerle kutladı. Gösterilere ilk defa yapılan askeri geçit töreni damga vururken ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin bölünmüşlüğü artırması sebep olmakla eleştirildi.

Amerikan halkı Bağımsızlık Günü vesilesiyle başkent Washington'da düzenlenen vatanseverlik gösterilerinde bir araya geldi. Her sene ideolojik görüşü ne olursa olsun 4 Temmuz'u ortak bir değer olarak kutlayan Amerikalıların arasına bu sene ABD Başkanı Donald Trump'ın alışılmamış kutlama biçimi girdi. Washington'da yapılan kutlamalarda daha önce görülmediği üzere askeri araçların geçit yapması bazı Amerikalılarca alkışlanırken, bazı Amerikalılarca ülkenin bölünmüşlüğünü artmasına sebep olmak sebebi ile eleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 1 saat boyunca konuşma yaptığı törene, bandoların müziği eşliğinde, hava kuvvetleri gösteri düzenledi. Gün sonunda ise başkent gecesini aydınlatacak kadar havai fişek gösterisi yapıldı. Trump, Lincoln Anıtının önünde yaptığı konuşmasında, "Milletimiz bugün, her zamankinden daha güçlü. En güçlü dönemimizdeyiz" dedi.

Trump, Washington'da gerçekleştirdiği kutlamayı "Amerika'ya Selam" olarak adlandırırken konuşmasının başında ilk olarak ABD Başkanlarının uçağı Air Force 1 gökyüzünde göründü. Ardından ABD ordusunun tüm birimlerine bağlı hava araçları geçit yaptı. Yerde ise Bazı tanklar ve askeri araçlarla geçit töreni yapıldı. Trump halka yönelik yaptığı konuşmasında "Bugün, 243 yıl önce ABD özgürlüğünün geleceği onu korumak isteyen kadın ve erkeklerin omuzuna yüklenmiştir" dedi.

Trump'ın 4 Temmuz kutlaması devam ederken başkanla dalga geçen "Bebek Trump Balonu" ve çeşitli sloganlar atan Trump karşıtı grupta alanda tören alanın çevresinde bulundu.

Batı yakası daha renkliydi

Batı yakasında ülkenin başkentinden uzak kutlamalarda ise aileler, yapılacak gösterilerin olduğu alanlara saatler önce toplandı. Başkentte gerçekleştirilen gösterilerden daha sıcak bir havada gerçekleşen kutlamalarda atılan havai fişekler katılanlara eğlenceli saatler yaşattı.

Ayrıca Güney California'nın Ventura bölgesinde bulunan Türk Amerikan Derneği VATAN-SC her sene olduğu gibi bu senede bölgede gerçekleşen kutlamaların merkezinde açtığı stantta hem Amerikalı Türkler ile hem 4 Temmuz'u kutladı hem de Türkiye hakkında Amerikalılara bilgi verdi.

Kaynak: İHA