ABD'de Bağımsızlık Günü Kutlamaları

ABD'nin bağımsızlığının 241. yıl dönümü, başta başkent Washington ve New York olmak üzere birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.



ABD'de her yıl 4 Temmuz'da kutlanan "Bağımsızlık Günü" etkinliklerine ülke genelinde yüz binlerce kişi katıldı.



Başkent Washington ve çevresinde yaşayan Amerikalılar, Bağımsızlık Günü dolayısıyla ABD Kongresi, Washington Anıtı ile Lincoln Anıtı arasındaki büyük alanda bir araya geldi.



Havanın kararmasıyla Lincoln Anıtı civarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi izleyenleri adeta büyüledi.



ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray bahçesinde Amerikalı askerler ve ailelerini ağırladı. Trump, etkinlikte yaptığı konuşmada, Amerikan askerlerine "ülkeleri için gösterdikleri cesaret ve fedakarlık için" teşekkür etti.



New York'taki etkinlikler



New York'ta ise Macy's mağazaları havai fişek gösterisi düzenledi.



New York'taki kutlamaların merkezi Doğu Nehri oldu. Nehrin hem Manhattan kıyısı ve Queens kıyısını hem de nehri gören gökdelenlerin çatılarını dolduran milyonlarca kişi Macy's mağazaları tarafından her yıl düzenlenen havai fişek gösterisini izledi.



Bu yıl 41. kez gerçekleşen gösteriyi yaklaşık 3 milyon kişinin izlediği tahmin ediliyor. İzleyiciler iyi yer tutabilmek için saatler öncesinden nehir kıyısında toplandı. Nehirde yaklaşık 30 dakika süren gösteride 5 gemiden 60 binden fazla fişek fırlatıldığı kaydedildi.



Gösteri öncesi ve sonrasında, nehri gören birçok noktada aralarında Jennifer Lopez'in de olduğu ABD'li ünlü şarkıcılar tarafından konserler verildi.



ABD ordusuna ait West Point Bandosu da havai fişek gösterisi boyunca Amerikan Bağımsızlık Marşı ve bazı askeri marşları seslendirdi.



New York polisi gösterilerin güvenliğini sağlamak için yoğun önlem aldı. Birçok sokak trafiğe kapatıldı.



Türk restoranı Ali Baba Terrace da iki yıldır olduğu gibi bu sene de havai fişek gösterilerinin yapıldığı bölgede görev yapan New York Polis Teşkilatı mensupları ve ailelerinden oluşan yaklaşık bin kişiye barbekü partisi verdi.