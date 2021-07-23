ABD'de BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı
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ABD'de BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı

ABD'de BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 Yemin Töreni Komitesi Başkanı Tom Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 Yemin Töreni Komitesi Başkanı Tom Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Barrack'ın savcılarla anlaşmaya vararak 5 milyonu nakit olmak üzere 250 milyon dolar kefaletle gözaltında tutulduğu Los Angeles cezaevinden salınacağı kaydedildi.

Hakkında açılan dava sonuçlanana kadar Barrack'ın pasaportunu teslim etmeyi, sokağa çıkma yasağına uymayı ve navigasyon izlemeli ayak bileği cihazını takmayı kabul ettiği bildirildi.

Barrack'ın pazartesi günü New York'taki Brooklyn Federal Mahkemesinde ilk duruşmaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

74 yaşındaki Barrack ile 1'i BAE vatandaşı 3 kişi, 21 Temmuz'da Los Angeles'ta gözaltına alınarak haklarında Brooklyn Federal Mahkemesinde Trump'ın dış politikasını BAE lehine etkilemek ve kayıt dışı lobicilik yapmaktan dava açılmıştı.

İddianamede Barrack'ın Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında sadece BAE'nin dış politika çıkarlarını desteklemek için çalışmakla kalmadığı, ayrıca Trump yönetimi sırasında hükümet içindeki "ABD'nin Katar'a yönelik tutumu" gibi bazı gizli bilgileri BAE yetkilileri ile paylaştığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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ABD'de BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı - Haberler
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