ABD'de azil süreci nasıl işliyor? Trump'ın görevden alınması mümkün mü?

25.09.2019 18:00

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisine yönelik azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yapmalarına ilişkin, "Ülkemiz için ne kötü" açıklamasında bulundu.



Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, kendisine yönelik azledilmesi sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimde bulundukları açıklamasının hemen ardından, resmi Twitter hesabından paylaşımlar yaptı. Euronews.com'da Görüntüle