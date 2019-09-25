ABD'de azil süreci başladı: Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin dökümü yayımlandı
Beyaz Saray'dan yayımlanan belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin bu ülkeye diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla yardım yaptığını belirterek, "Biz de şimdi sizden bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz." ifadesini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümü Beyaz Saray tarafından yayımlandı.
Beyaz Saray'ın paylaştığı belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşından, Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasını istiyor. Zelenskiy de Trump'a gereğinin yapılacağı cevabını veriyor. Euronews.com'da Görüntüle