ABD'de azil süreci başladı: Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin dökümü yayımlandı

25.09.2019 18:45

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümü Beyaz Saray tarafından yayımlandı.



Beyaz Saray'ın paylaştığı belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşından, Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasını istiyor. Zelenskiy de Trump'a gereğinin yapılacağı cevabını veriyor. Euronews.com'da Görüntüle