ABD'de aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü, 4'ü yoğun bakımda, 20'si karantinaya alındı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin diğer 4 üyesi de yoğun bakımda.
19.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:28
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İtalyan kökenli Amerikalı ailenin diğer 4 üyesi ise Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com