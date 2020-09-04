ABD'de ayı, süpermarkete zorla girerek çikolata yedi ABD'de ayı, süpermarkete zorla girerek çikolata yediABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir ayı, süpermarkete girerek raflardan çikolata aldı ve marketin ortasında yemeye başladı.

ABD'de ayı, süpermarkete zorla girerek çikolata yedi

ABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir ayı, süpermarkete girerek raflardan çikolata aldı ve marketin ortasında yemeye başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedili.

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 12 Ağustos'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bir ayı, süpermarkete girerek raflarda bulunan çikolatalardan yedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ayının kapıdan giriş yaptığı ve raflardan yere düşürdüğü yiyecekleri yediği görüldü.

Kaynak: DHA