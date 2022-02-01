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ABD'de Asyalılara karşı nefret suçlarında yüzde 339 artış görüldü

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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ABD'de Asyalılara karşı nefret suçlarında yüzde 339 artış görüldü

ABD'de Asyalılara karşı işlenen nefret suçlarında 2021'de yüzde 339 artış kaydedildiği bildirildi.

ABD'de Asyalılara karşı işlenen nefret suçlarında 2021'de yüzde 339 artış kaydedildiği bildirildi.

NBC'nin haberine göre, Nefret ve Aşırıcılık Çalışmaları Merkezi'nce yayımlanan raporda, geçen yıl ülke genelinde işlenen nefret suçları bir önceki yıla göre yüzde 11 arttığı, Asya kökenlilere karşı işlenen nefret suçlarında ise 2020'ye göre yüzde 339 artış görüldüğü kaydedildi.

Los Angeles ve New York kentleri, en fazla Asyalılar karşıtı suçun işlendiği yerler olarak kayda geçerken, San Francisco yüzde 567 artışla en fazla artışın kaydedildiği şehir oldu.

ABD genelinde, 2020 yılında Asyalılara karşı işlenen nefret suçlarında 2019'a göre yüzde 124 artış yaşanmıştı.

Rapor, ülke genelinde nefret suçlarına en fazla maruz kalan kesimin siyahi Amerikalılar olduğunu ortaya koydu.

ABD'de Koreli bir haber spikerinin, programda yılbaşında tüketilen yiyecekler hakkında yaptığı 30 saniyelik bölümde, Kore yemeklerini tercih ettiğini söylemesine bir izleyici "fazla Asyalı olduğu" ve "Korecesini kendisine saklaması" şeklinde tepki vermişti.

Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarındaki artışın en büyük nedenlerinden biri de Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19 salgını olarak görülüyor.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Asya, Güncel, Haber

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