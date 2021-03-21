ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri

21.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:27
ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri

NEW ABD'nin Atlanta kentinde 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili ülke genelinde Asya-Amerikalılara yönelik ayrımcılığın durdurulması için gösteriler düzenlendi.

NEW ABD'nin Atlanta kentinde 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili ülke genelinde Asya-Amerikalılara yönelik ayrımcılığın durdurulması için gösteriler düzenlendi.

Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar (AAPI) adlı sivil toplum örgütü tarafından ülkenin batı bölgesindeki San Francisco'dan doğu yakasındaki Pittsburgh'a kadar onlarca şehirde gösteriler düzenlendi.

Ellerinde "Biz buraya aitiz", "Asyalılar değil ırkçılık virüstür", "Asyalılara karşı nefrete son" şeklinde dövizler taşıyan yüzlerce protestocu, yetkilileri ırkçı saldırılara karşı önlem almaları için göreve çağırdı.

AAPI tarafından 19 Mart'ta açıklanan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir yılda Asya kökenlilere yönelik 3 bin 800 ayrımcı tutum ve ırkçı saldırı gerçekleşmiş, bunların yüzde 68'inin kadınlara, yüzde 29'unun erkeklere yönelik olduğu belirtilmişti.

Atlanta'daki masaj salonlarına silahlı saldırı olayı

Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6'sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

ABD'de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olarak kayıtlara geçen Atlanta'daki olay, Kovid-19 salgını nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Deniz Türüç Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 19:31:25. #1.15#
title