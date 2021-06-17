ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı ABD'nin New York kentinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada başka bir bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı.

- ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada başka bir bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırganın peşine düşen polis, olayı "nefret suçu" olarak soruşturuyor.

ABD, bir kez daha Asya kökenlilere yönelik bir saldırıya sahne oldu. New York'un Brooklyn bölgesinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada arkasından gelen diğer bir bisikletlinin saldırısına uğradı. Arkadan yaklaşan saldırgan, 53 yaşındaki kuryeyi sırtından bıçakladı. Kurye ise aldığı darbeyle kontrolünü kaybederek yere düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralanan kuryenin olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı, saldırganın ise kayıplara karıştığı aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının "nefret suçu" olarak soruşturulduğu duyuruldu. Saldırganın yakalanması için New York Polis Departmanı Nefret Suçu Görev Gücü devreye girerken, halktan da yardım istendi.

ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı
ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek
CHP'li Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Mustafa Şentop Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:34:11. #1.15#

title