ABD'de AstraZeneca'nın Antikor İlacına Onay
İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ya da Corona virüsü aşılarının ağır yan etkiler gösterdiği kişilerde kullanılmak amacıyla geliştirdiği antikor kokteyline, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onay verdi.
İngiliz ilaç firması Astrazeneca'nın, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ya da Corona virüsü aşılarının ağır yan etkiler gösterdiği kişilerde kullanılmak amacıyla geliştirdiği antikor kokteyline, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( Fda ) onay verdi
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