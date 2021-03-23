ABD'de 'AstraZeneca, eski verilere ait sonuçları yayınlamış olabilir' iddiası
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ABD'de 'AstraZeneca, eski verilere ait sonuçları yayınlamış olabilir' iddiası

23.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:13
ABD'de 'AstraZeneca, eski verilere ait sonuçları yayınlamış olabilir' iddiası

ABD'de Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr Anthony Fauci'nin direktörlüğünü yaptığı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), AstraZeneca'nın dün yayınladığı ve etkinlik oranını yüzde 79 olarak açıkladığı araştırma sonuçlarının 'eski verileri' içermiş olabileceğini öne sürdü.

ABD'de Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr Anthony Fauci'nin direktörlüğünü yaptığı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), AstraZeneca'nın dün yayınladığı ve etkinlik oranını yüzde 79 olarak açıkladığı araştırma sonuçlarının 'eski verileri' içermiş olabileceğini öne sürdü.

Avrupa'da çok sayıda ülkede kullanımı askıya alınan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen aşıya yönelik kriz devam ediyor. AstraZeneca, ABD, Şili ve Peru'da 32 bin kişide yapılan araştırma sonuçlarında aşının yüzde 79 etkinlik oranına sahip olduğunu, koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ve hastane yatışlarını önleme konusunda ise yüzde 100 etkinlik oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), AstraZeneca'nın yayınladığı sonuçlarda 'eski verileri' içermiş olabileceği ifade edildi.

"GÜNCEL OLMAYAN BİLGİLERİ DAHİL ETMİŞ OLABİLİRLER"NIAID'den yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın araştırma sonuçlarına eski verileri dahil etmiş olabileceği ifade edildi. Söz konusu olasılık karşısında endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu (DSMB), NIAID, BARDA ve AstraZeneca'ya COVID-19 aşısı klinik denemesinin ilk verileriyle ilgili olarak yayınlanan bilgilerden endişe duyduğunu bildirdi. DSMB, AstraZeneca'nın, 'etkinlik verilerini eksik olarak sağlamış' olabilecek bu denemeye 'güncel olmayan bilgileri dahil etmiş' olabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Şirketi, etkinlik verilerini gözden geçirmek ve en doğru, güncel etkinlik verilerinin mümkün olan en kısa sürede kamuya açıklanmasını sağlamak için DSMB ile birlikte çalışmaya davet ediyoruz."


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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