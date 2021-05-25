ABD'de askeri uçak düştü 1 ölü
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ABD'de askeri uçak düştü 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak dün yerel saatle 14: 30 civarı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Nellis Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada uçağın, hava desteği sağlamak üzere sözleşmeli Florida merkezli bir şirket olan Draken US'ye ait olduğu ve ismi açıklanmayan pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şirketin konuyla ilgili, "Dualarımız ve düşüncelerimiz bu olayda etkilenen kişi ve ailelerle. Bu ihtiyaç zamanında onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve federal, eyalet ve yerel yetkililerle yakından çalışıyoruz. Aynı zamanda Draken US, bu trajik kazaya neyin yol açtığını belirlemek için soruşturma kurumlarıyla iş birliği yapıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD'de askeri uçak düştü 1 ölü
ABD'de askeri uçak düştü 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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