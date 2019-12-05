ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 2 ölü
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ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

05.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:09
ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, silahlı saldırganın kendini vurduğunu açıkladı.


ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersaneye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. 2 kişiyi vurarak hayatını kaybetmesine yol açan saldırganın ise aynı silahla olay yerinde kendini vurduğu duyuruldu.


Polisin olaya müdahale ettiği ve güvenlik nedeniyle bölgeye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. Polis, saldırganın denizci üniforması giyen bir kişi olduğunu, tersaneye ateş açan şüphelinin intihar ettiğini duyurdu.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - HAWAİİ

Kaynak: İHA
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