ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde askeri eğitim uçağının iki evin üzerine düştüğü bildirildi. Kazada 2'si pilot toplam 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth'da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.

Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi. - TEKSAS

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