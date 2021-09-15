ABD'de askeri amaçlarla kullanılabilen parçaları İran'a nakletmeye çalışan bir İranlı 5 yıl hapse mahkum edildi - Haberler
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ABD'de askeri amaçlarla kullanılabilen parçaları İran'a nakletmeye çalışan bir İranlı 5 yıl hapse mahkum edildi

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
ABD'de askeri amaçlarla kullanılabilen parçaları İran'a nakletmeye çalışan bir İranlı 5 yıl hapse mahkum edildi

ABD'de yaptırım kapsamında tutulan ve askeri amaçlarla da kullanılabilen bazı hassas parçaları İran'a nakletmeye çalışmakla suçlanan bir İran vatandaşı 63 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de yaptırım kapsamında tutulan ve askeri amaçlarla da kullanılabilen bazı hassas parçaları İran'a nakletmeye çalışmakla suçlanan bir İran vatandaşı 63 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehrdad Ensari adlı bir İran vatandaşı "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA)" ihlal ettiği için 63 ay hapse mahkum edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya'da ikamet eden Ensari, 2007-2011 arasında askeri ve sivil alanlarda kullanım kabiliyetine sahip parçalar elde etmek veya edinmeye çalışarak İran'a yönelik ticari ambargo yasasını ihlal etmekle suçlandı.

Parçaların değerinin 2,6 milyon dolardan fazla olduğu, bin 250'den fazla finansal işlemle satın alındığı ve işlemlerin satın alınan malların İran'a gönderileceği konusunda bilgilendirilmeyen 63 farklı şirketle yapıldığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi'nden Başsavcı Vekili Mark J. Lesko, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını aşabilmek için geniş kapsamlı bir plandan faydalanmaya çalışan Ensari ve iş birlikçileri, çok sayıda ABD'li tedarikçiye yalan söylediler ve çift kullanımlı oldukça hassas ürünleri yasa dışı olarak elde ettiler." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 17 Mart 2020'de yapılan açıklamada, Ensari'nin Haziran 2019'da Gürcistan'da gözaltına alındığı ve ABD'ye iade edildiği belirtilmişti.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de askeri amaçlarla kullanılabilen parçaları İran'a nakletmeye çalışan bir İranlı 5 yıl hapse mahkum edildi - Haberler
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