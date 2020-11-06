ABD'de aşırılık yanlısı Ermeni grubun Türk restoranına yaptığı saldırıya tepkiler sürüyor
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ABD'de aşırılık yanlısı Ermeni grubun Türk restoranına yaptığı saldırıya tepkiler sürüyor

06.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:46
ABD'de aşırılık yanlısı Ermeni grubun Türk restoranına yaptığı saldırıya tepkiler sürüyor

LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde aşırılık yanlısı Ermeni grup tarafından Türk lokantasına yapılan saldırıya tepkiler devam ediyor.

LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde aşırılık yanlısı Ermeni grup tarafından Türk lokantasına yapılan saldırıya tepkiler devam ediyor.

Los Angeles Amerikan İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yayımlanan açıklamada, Beverly Hills bölgesinde bulunan Türk işletmesine yönelik gerçekleştirilen nefret saldırısı kınandı.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan restoran sahibine, çalışanlarına ve bu nefret dolu saldırıyla terörize edilen ve sarsılan yerel Türk-Amerikan toplumuna sempatilerimizi bildiririz. Videoda görülen ahlaksızlık seviyesi hem çirkin hem de mide bulandırıcıdır." ifadeleri yer aldı.

Olayın nefret suçu kapsamında araştırılması çağrısı yapılan açıklamada, faillerin bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Türk restoranına yapılan saldırı

Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde bulunan 'İstanbul Cafe' adlı restorana çarşamba akşamı 20.30 sularında baskın düzenleyen 6-8 kişilik bir grup, restoranda bulunanlara saldırarak, etrafa hasar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen saldırganların restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, işyerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfürler savurduğunu aktarmıştı.

Olaydan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, twitter hesabından saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirtirken, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve bölgedeki Türk toplumu temsilcileri de restoranı ziyaret ederek tepkilerini dile getirmişti.

Beverly Hills Polis Departmanından yapılan açıklamada da 'nefret suçu' olarak nitelenen olayın incelendiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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