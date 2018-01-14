ABD'de Aşırı Hızla Giden Araç Takla Attı, Binanın İkinci Katına Girdi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde meydana gelen ilginç trafik kazasında, takla atan araç ikinci kata çıktı. Kazada iki kişi yaralandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde meydana gelen ilginç trafik kazasında, iki kişinin yaralandığı açıklandı.
TAKLA ATTI İKİNCİ KATA ÇIKTI
Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi. Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi.BİNADA YANGIN ÇIKTI
Santa Ana polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktığı, Orange County itfaiye merkezi görevlilerince yangının kısa sürede kontrol altına alındığı duyuruldu.
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