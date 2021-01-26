ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi
26.01.2021 02:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 02:58
Citi Field Stadyumu'nun drone görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Queens bölgesindeki Citi Field Stadyumu'na kurulması planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezinin kurulumu, aşı yetersizliği dolayısıyla süresiz olarak ertelendi.
Citi Field Stadyumu'nun drone görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Queens bölgesindeki Citi Field Stadyumu'na kurulması planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezinin kurulumu, aşı yetersizliği dolayısıyla süresiz olarak ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol