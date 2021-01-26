ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi
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ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi

26.01.2021 02:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 02:58

Citi Field Stadyumu'nun drone görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Queens bölgesindeki Citi Field Stadyumu'na kurulması planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezinin kurulumu, aşı yetersizliği dolayısıyla süresiz olarak ertelendi.

Citi Field Stadyumu'nun drone görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Queens bölgesindeki Citi Field Stadyumu'na kurulması planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezinin kurulumu, aşı yetersizliği dolayısıyla süresiz olarak ertelendi.

ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi
ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi
ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi
ABD'de aşı yetersizliği dolayısıyla aşı merkezinin kurulumu ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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