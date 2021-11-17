ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta

ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor

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