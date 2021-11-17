ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta - Haberler
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ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor.

ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor

Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, 'Olumlu geçti' sözleriyle duyurdu

Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

 ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de 'Filistin ve İran'ı' görüştü

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü

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