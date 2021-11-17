ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta
ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor.
ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor
Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü
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