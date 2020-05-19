ABD'de Aşevlerinın Yükü Artıyor Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Amerika'da Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Amerika'da Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik kriz yaşanıyor. Ülke genelinde rekor düzeye varan işsizlik, aşevlerinin yükünü giderek arttırıyor. Bazı aşevleriyse bu ulusal krizle mücadele etmeye hazır.