ABD'de Armed Forces Bowl maçı sonunda takımların arasında kavga çıktı
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ABD'de Armed Forces Bowl maçı sonunda takımların arasında kavga çıktı

01.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:12
ABD'de Armed Forces Bowl maçı sonunda takımların arasında kavga çıktı

ABD'de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl maçının sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında kavga çıktı.

ABD'de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl maçının sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında kavga çıktı.

Ülkenin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde oynanan Lockheed Martin Armed Forces Bowl maçı sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımının oyuncuları arasında kavga çıktı. Mississippi'nin, Tulsa'ya karşı 28-26'lık galibiyetiyle sonuçlanan maç sırasında da bazı gerginliklerin yaşandığı belirtildi. Oyunun bitmesiyle iki takım arasında çıkan kavganın nedeninin bilinmediği, bazı antrenörlerin ve saha kenarındaki bazı güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği kavganın birkaç dakika sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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