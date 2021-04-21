ABD'de Arizona Valisi mülteci akınını durdurmak için Meksika sınırına Ulusal Muhafızları gönderiyor
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ABD'de Arizona Valisi mülteci akınını durdurmak için Meksika sınırına Ulusal Muhafızları gönderiyor

ABD'de Arizona Valisi mülteci akınını durdurmak için Meksika sınırına Ulusal Muhafızları gönderiyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'nin Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Doug Ducey, Meksika sınırındaki mülteci akınını durdurmak üzere sınıra 250 kişiden oluşan Ulusal Muhafız birliğini göndereceğini açıkladı.

ABD'nin Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Doug Ducey, Meksika sınırındaki mülteci akınını durdurmak üzere sınıra 250 kişiden oluşan Ulusal Muhafız birliğini göndereceğini açıkladı.

Sınırdaki mülteci yoğunlaşmasını "kriz" olarak niteleyen Vali Doucey, Başkan Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarını eleştirerek, "Eğer hükümet hiçbir şey yapmazsa, biz yapacağız." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ulusal Muhafızların sınırdaki sığınma merkezilerinin olduğu bölgelerde görevlendirilmesi için başlangıç olarak 25 milyon dolar ödenek ayrıldığı, askerlerin yerel polis güçlerine destek sağlamanın yanı sıra, merkezlerdeki sağlık hizmetlerine yardım edeceği, sınıra güvenlik kameraları yerleştireceği, insan kaçakçılığına karşı güvenlik kameraları ve uydu görüntülerini analiz edeceği kaydedildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin Arizona şubesi, konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, Ducey'in kararının "sınır topluluklarını" daha fazla askerileştirmekten, gereksiz ve orantısız korku yaratmaktan başka bir işe yaramayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Arizona'da son haftalarda mülteci geçişlerinin artması nedeniyle sınır kentleri Yuma ve Tuscon'da iltica merkezleri kurulmuştu. Söz konusu kentlerin yönetimleri, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin (CBP) işlem merkezlerindeki kapasitenin dolmasının ardından mültecilerin kentlere bırakılması nedeniyle federal hükümetten yardım talep etmişti.

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak sınıra gelen tüm yetişkin mültecileri geri çeviren CBP, Biden yönetimi göreve geldiğinde iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecinde mültecilerin ülke içinde kalmasına imkan tanımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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