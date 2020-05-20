ABD'de arızalanan uçak otoyola indi
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ABD'de arızalanan uçak otoyola indi

ABD'nin Missouri eyaletinde Beechcraft D-50 Twin Bonanza tipi uçak, rıza sebebiyle otoyola inişi yapmak zorundaABD'nin, Missouri eyaletindeki Kansas City kenti yakınlarındaki Beechcraft D-50 Twin Bonanza tipi uçak I-470 otoyoluna motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.

ABD'de arızalanan uçak otoyola indi
20.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:05

ABD'nin Missouri eyaletinde Beechcraft D-50 Twin Bonanza tipi uçak, rıza sebebiyle otoyola inişi yapmak zorunda

ABD'nin, Missouri eyaletindeki Kansas City kenti yakınlarındaki Beechcraft D-50 Twin Bonanza tipi uçak I-470 otoyoluna motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. İki saat trafiğin kapalı olmasına neden olan olayda araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. Olaya ilişkin herhangi bir yaralanma olmazken, o anlar yoldan geçmekte olan araçların sürücüleri tarafından cep teleonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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