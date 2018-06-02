ABD'de Arıza Yapan Uçak Yolun Ortasına Acil İniş Yaptı!
ABD'de bir pilot arıza yapan uçağı cadde üzerine indirmeyi başardı. O anlarda caddede ilerleyen sürücüler büyük şok yaşadı.
ABD'de bir küçük uçak, California'da yola acil iniş yaptı. California Huntington Beach'teki Hamilton Caddesi'nde ilerleyen araçlar, birden gökyüzünden bir uçağın yola doğru geldiğini gördü. Caddede çığlıklar yükseldi, herkes dışarı koştu.
PİLOT, ARIZA YAPAN UÇAĞI CADDE ÜZERİNE İNDİRMEYİ BAŞARDI
Bir kadın pilotun kullandığı Cessna 172 tipi uçak, Wayne Havaalanı çevresinde eğitim uçuşu yapıyordu. Ortaya çıkan sorun üzerine pilot uçağı Huntington Beach'teki Hamilton Caddesi üzerine indirmeyi başardı.
SÜRÜCÜLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Kimsenin yaralanmadığı olay sırasında caddede ilerleyen sürücüler büyük şok yaşadı. Bazı sürücüler uçağın iniş anını cep telefonlarıyla görüntüledi.
''BİR UÇAK CADDENİN ORTASINA İNİYORDU''
Hamilton Caddesi üzerinde çalışan Bill Castelblanco, yaşananları "Birden dışarıda çığlıklar yükseldi, aynı anda herkes çığlık atıyordu. Dışarı koştuk ve uçağı gördük. Bir uçak caddenin ortasına iniyordu" sözleriyle anlattı.
Amerikan basını, motor arızası meydana geldiği için uçağın rotasını değiştirdiğini aktarıyor.
İşte olay sonrası ortaya çıkan kareler;
-
gemisini kurtarana,,kaptan denir..!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
benim uçak değilmi bu.vay hıyar pilot kaçırmış gene uçağıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
evlatlarim hep havada kalkik kalin tehlikeyi gorurseniz tabana kuvvet istediginiz yere ininCevap Yaz Yayından Kaldır
-
aslında böyle hallerde arızayapan uçağı pilotu mecbur yere indirmesi lazım uygun enyekın yer bulamassa işde ozaman felaket olur onun için olmaması için uygun yerlere küçükde olsa havaalanı değilde düzlük bir toprakda olsa alanlar ara ara yapılması lazım haaaa deniz üstünde ise yapacak birşey yok yerdeki alanlar orman içinde olabilir köylere kasabalara yakın yerlerde olabilir çorak arazi ortasında olablir yani havaalanlarına uzak yerlere dağlara tepelerede olur yeterki yapılsın cana birşeyolmasınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BURASI AMERİCA BURADA HER ŞEY OLURCevap Yaz Yayından Kaldır