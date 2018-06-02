ABD'de Arıza Yapan Uçak Yolun Ortasına Acil İniş Yaptı!

ABD'de bir küçük uçak, California'da yola acil iniş yaptı. California Huntington Beach'teki Hamilton Caddesi'nde ilerleyen araçlar, birden gökyüzünden bir uçağın yola doğru geldiğini gördü. Caddede çığlıklar yükseldi, herkes dışarı koştu.

PİLOT, ARIZA YAPAN UÇAĞI CADDE ÜZERİNE İNDİRMEYİ BAŞARDI

Bir kadın pilotun kullandığı Cessna 172 tipi uçak, Wayne Havaalanı çevresinde eğitim uçuşu yapıyordu. Ortaya çıkan sorun üzerine pilot uçağı Huntington Beach'teki Hamilton Caddesi üzerine indirmeyi başardı.

SÜRÜCÜLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Kimsenin yaralanmadığı olay sırasında caddede ilerleyen sürücüler büyük şok yaşadı. Bazı sürücüler uçağın iniş anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

''BİR UÇAK CADDENİN ORTASINA İNİYORDU''

Hamilton Caddesi üzerinde çalışan Bill Castelblanco, yaşananları "Birden dışarıda çığlıklar yükseldi, aynı anda herkes çığlık atıyordu. Dışarı koştuk ve uçağı gördük. Bir uçak caddenin ortasına iniyordu" sözleriyle anlattı.

Amerikan basını, motor arızası meydana geldiği için uçağın rotasını değiştirdiğini aktarıyor.

İşte olay sonrası ortaya çıkan kareler;