ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü
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ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü

28.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:23
ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü

ABD'de deniz yaşamı hakkında araştırma yapan araştırmacılar, 6 metrelik dev köpekbalığı ile yüzdü.

ABD'de deniz yaşamı hakkında araştırma yapan araştırmacılar, 6 metrelik dev köpekbalığı ile yüzdü. O anları kaydeden araştırmacıların görüntüsü, binlerce kez izlendi.

ABD'nin Havai kentinde deniz yaşamı hakkında araştırma yapan One Ocean Diving organizasyonuna bağlı araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüde, araştırmacıların köpekbalığı ile yan yana yüzdüğü, araştırmacılardan birinin yüzerken köpekbalığının yüzgecine dokunduğu görüldü. O görüntüler binlerce kez izlendi.


ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü
ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü
ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü
ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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