ABD'de araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü

ABD'de deniz yaşamı hakkında araştırma yapan araştırmacılar, 6 metrelik dev köpekbalığı ile yüzdü. O anları kaydeden araştırmacıların görüntüsü, binlerce kez izlendi.

ABD'nin Havai kentinde deniz yaşamı hakkında araştırma yapan One Ocean Diving organizasyonuna bağlı araştırmacılar, 6 metrelik büyük beyaz köpekbalığı ile yüzdü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüde, araştırmacıların köpekbalığı ile yan yana yüzdüğü, araştırmacılardan birinin yüzerken köpekbalığının yüzgecine dokunduğu görüldü. O görüntüler binlerce kez izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı