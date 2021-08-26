ABD'de aralığa kadar yaklaşık 98 bin kişinin daha Kovid-19'dan ölebileceği belirtildi
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ABD'de aralığa kadar yaklaşık 98 bin kişinin daha Kovid-19'dan ölebileceği belirtildi

ABD'de aralığa kadar yaklaşık 98 bin kişinin daha Kovid-19'dan ölebileceği belirtildi
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'de önlem alınmazsa aralık başına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.

NEW ABD'de önlem alınmazsa aralık başına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.

Washington Üniversitesinin araştırmasındaki modele göre, aralık başına kadar ülkede 98 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüldü.

ABD'de yaşanan dördüncü dalgayla Kovid-19 kaynaklı ölümlerin günde 1100'e yükselerek marttaki seviyeye ulaştığını açıklayan Washington Üniversitesi yetkilileri, ölümlerin eylül ortasında günde 1400 kişi seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, aynı modele göre ülkede herkesin maske takması durumunda öngörülen 98 bin ölümün yüzde 50'sinin önlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, dün 632 bini geçen ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, aralıkta 730 bini aşabileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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ABD'de aralığa kadar yaklaşık 98 bin kişinin daha Kovid-19'dan ölebileceği belirtildi - Haberler
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