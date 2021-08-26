ABD'de aralığa kadar yaklaşık 98 bin kişinin daha Kovid-19'dan ölebileceği belirtildi

NEW ABD'de önlem alınmazsa aralık başına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.