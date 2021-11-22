ABD'de aracıyla kalabalığın arasına dalan saldırgan 5 kez "kasten adam öldürmek"le suçlanacak

ABD'nin Wisconsin eyaletinde aracıyla Noel geçidi sırasında kalabalığın arasına dalan saldırganın adının Darrell Brooks olduğu ve 5 kez kasten adam öldürmeden suçlanacağı açıklandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha şehrinde yerel saatle 16.40 civarında kırmızı bir araç Noel geçit töreni sırasında kalabalığın arasına dalmış, olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişi ise yaralanmıştı. Waukesha Polis Şefi Daniel Thompson yaptığı açıklamada, saldırganın 39 yaşındaki Darrell Brooks olduğunu aktararak, 5 kez birinci derece kasten adam öldürmeden suçlanacağını açıkladı. Brooks hakkında daha fazla suçlamanın mümkün olduğunu ifade eden Thompson, "Olaydan önce şüphelinin bir aile içi kargaşaya karıştığı ve şüphelinin bizim o aile içi kargaşaya varmadan hemen önce olay yerinden ayrıldığı bilgisine sahibiz" dedi.

Thompson, saldırganı durdurmak için ateş eden memurun idari izne çıkarıldığını belirterek, söz konusu saldırının bir terör olayı olduğuna dair "kanıt" olmadığını kaydetti. Brooks'un tek başına hareket ettiğine inandıklarını belirten Thompson, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 52 ile 81 arasında değiştiğini ve kurbanlar arasında 4 kadın, 1 de erkek olduğunu açıkladı.

Saldırgan daha önce de araçla bir kadına saldırmış

ABD basınında yer alan haberler de, Darrell Brooks'un başkalarına ilk kez aracıyla zarar vermediği ifade edilerek, bu ayın başlarında bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı kadının üzerine kasıtlı olarak aracını sürdüğü ve kadının yaralandığı belirtildi. - WISCONSIN

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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