AFRİN HAREKATI'NDA 12. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

ABD'de Apple'a Dava Açıldı' İddiası

ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, Apple'ın ülkedeki menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya başladığı öne sürüldü.

ABD'de Apple'a Dava Açıldı' İddiası

ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, Apple'ın ülkedeki menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya başladığı öne sürüldü. New York borsasında işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et