ABD'de amfibik saldırı aracı kazası: 1 ölü, 2 yaralı, 8 kayıp
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de amfibik saldırı aracı kazası: 1 ölü, 2 yaralı, 8 kayıp

CAMP ABD'nin California eyaleti açıklarında amfibik saldırı aracı kazasında 1 deniz piyadesi öldü, 2'si yaralandı ve diğer 8'i kayboldu.

ABD'de amfibik saldırı aracı kazası: 1 ölü, 2 yaralı, 8 kayıp
31.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:42

CAMP ABD'nin California eyaleti açıklarında amfibik saldırı aracı kazasında 1 deniz piyadesi öldü, 2'si yaralandı ve diğer 8'i kayboldu.

ABD Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, bir amfibik saldırı aracının dün geçirdiği kazanın ardından bu sabah saatlerinde Donanma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaza sırasında araçta bulunan 1 deniz piyadesinin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı ve 8'inin kaybolduğu belirtilen açıklamada, söz konusu deniz piyadelerinin tamamının 15. Deniz Piyadesi Seferi Birliğinde görevli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti 3. Sayfa
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Ekonomi
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı! İşte o anlar
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı! İşte o anlar
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Ozan Güven Dilan Çıtak
Spor Mehmet Topal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Yangın Bayram Avrupa
Şu an buradasınız: ABD'de amfibik saldırı aracı kazası: 1 ölü, 2 yaralı, 8 kayıp - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 17:45:58. #1.15#
title