ABD'de Amazon çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermesi çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Amazon çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermesi çağrısında bulundu

ABD'de Amazon çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermesi çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin önde gelen internet satış platformu Amazon'un çalışanları, şirket yöneticilerine mektup göndererek, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetine karşı çıkılması çağrısı yaptı.

NEW ABD'nin önde gelen internet satış platformu Amazon'un çalışanları, şirket yöneticilerine mektup göndererek, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetine karşı çıkılması çağrısı yaptı.

Teknoloji haber sitesi The Verge'de yer alan haberde, 500'den fazla Amazon çalışanı, şirketin CEO'su Jeff Bezos ve yönetim kuruluna hitaben mektup göndererek, Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durumu tanımalarını istedi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Amazon liderliğinden; Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları örgütleri tarafından tanık olunduğu ve kanıtlandığı üzere, Filistinlilerin temel insan haklarına yönelik yasa dışı bir işgal altında devam eden saldırıları, güç simetrisini veya durumsal eşitliği ima eden, en aza indiren ve yanlış yansıtan bir dil kullanmadan, son günlerde ve de on yıllardır orantısız bir şekilde Filistinlilere uygulanan engelleme, yıkım ve ölümleri tanımasını istiyoruz."

"Antisemitizmin davamızda yeri yok"

Amazon çalışanları, Yahudi halkına değil İsrail'in Filistin'e yönelik askeri işgaline karşı olduklarını vurgulayarak, "Antisemitizmin davamızda yeri yoktur. Duruşumuz, yerli halka yani Filistinlilere yönelik yerleşimci sömürgecilik şiddetini sürdürmeye devam eden bir devlete karşı bir tavırdır"" ifadelerini paylaştı.

???????Şirket yöneticilerinden, insan hakları ihlali suçuna ortak olmamak için İsrail ile yaptığı anlaşmaları gözden geçirmesi de istenirken, bu çerçevede Nisan ayında İsrail hükümeti ile yapılan 1,2 milyar dolarlık bulut bilişim sözleşmesi hatırlatıldı.

Mektupta, "Amazonlular olarak, onlarca yıldır sadece seslerinden ve mağduriyetlerinden değil, özünde insanlıklarından da mahrum bırakılan milyonlarca Filistinli ile dayanışma içinde durmanın ve onlar adına konuşmanın, ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

19 Mayıs'ta da "Teknolojide Yahudi Diasporası" adlı bir grup tarafından, Google şirketinin CEO'su Sundar Pichai ile yönetici ekibine, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilere açıktan destek verilmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderilmiş, iki gün sonra da Apple şirketinde bulunan Müslüman personel üst yönetime benzeri bir çağrıda bulunmuştu.

Dev teknoloji şirketlerinde çalışan Müslüman ve insan haklarını savunan diğer dini ve etnik personelin, üst yöneticilerin İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini görmezlikten geldiğinden şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz
İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin tapu kaydı var
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin tapu kaydı var
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Sibel Can Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de Amazon çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermesi çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 15:19:10. #1.14#

title