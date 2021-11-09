ABD'de Altyapı Yasasının Geçmesinden Petrol Kazançlı Çıktı, Çin'in Dışsatımı Arttı

Küresel ekonomik büyümeye ilişkin olumlu işaretlerin enerji istemi görünümünü desteklemesiyle petrol fiyatları yükselirken, Suudi Arabistan'ın devlete ait petrol üreticisi olan Aramco ham petrolün resmi satış fiyatını artırdı.

Brent ham petrolün fiyatı, geçen hafta %2 oranında geriledikten sonra, yerel saatle 07: 45 itibariyle varil başına 86 cent ya da diğer deyişle %1 oranında artışla 83, 60 ABD Doları'na yükseldi. ABD petrolü ise Cuma gününe kadar neredeyse %3 oranında düşüş yaşadıktan sonra varil başına 89 cent ya da diğer deyişle %1, 1 oranında artışla 82, 16 ABD Doları'na yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden, büyüme ile birlikte yakıt istemini de artırabilecek, uzun süredir bekletilen 1 trilyon ABD Dolarlık altyapı yasa önerisinin Cumartesi günü kongreden geçmesini memnunlukla karşıladı.

Çin'in dışsatım büyümesi Ekim ayında yavaşladı, ne var ki kış mevsimi tatilleri öncesinde artan küresel istem ile Korona virüsü küresel salgınının vurduğu edinim zincirlerinde yaşanan olumlu gelişmelerle desteklenerek öngörülerin üzerinde hızlandı.

Singapur merkezli Phillip Futures adlı vadeli piyasalar danışmanlık firmasının emtialar kıdemli müdürü Avtar Sandu, "Genel olarak küresel ölçekte GSYİH'daki büyümenin enerji istemini desteklemesini bekleyebiliriz. " yorumunda bulundu, ayrıca "fiyatların sıkı temeller üzerinde daha da yükselebileceğini" de yorumuna ekledi.

Cuma günü geç saatlerde Suudi Arabistan, piyasa beklentilerini aşarak Asya'daki müşterileri için ham petrolün Aralık ayı referans fiyatını yükseltmişti.

ANZ Araştırma Firması'nın bir notunda Aramco'nun sözkonusu bu çıkışının, OPEC üyesi petrol üreticisi ülkeler ile diğer büyük petrol dışsatımcılarının, petrol sunumu üzerinde dizginleri tutmaları nedeniyle "istemin güçlü kalmaya devam ettiğini" gösterdiği dile getiriliyor.

Daha çok sayıda ülke yönetiminin koronavirüs salgını kısıtlamalarını gevşeterek hava ulaşımını kolaylaştırmasıyla jet yakıtına olan istem artacak gibi görünüyor.

Petrol Dışsatan Ülkeler Örgütü OPEC ile örgütün Rusya gibi müttefikleri, petrol üretimini Aralık ayından başlayarak günde 400. 000 varil artırma planlarına bağlı kalma konusunda geçen hafta anlaşmaya varmışlardı.

Biden, yükselen petrol fiyatlarını dizginlemek için OPEC'i daha fazla ham petrol üretmeye çağırırken Cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD yönetiminin yükselen petrol fiyatlarıyla başa çıkabilecek "başka araçlara" sahip olduğunu vurguladı.

Yerkürenin başka bir yerinde Çin'de ise devlete ait rafineriler yüksek fiyatlar nedeniyle alımları durdururken, bağımsız rafinerilerin ülkeye ham petrol taşımaları kotalarla kısıtlanırken ülkenin petrol dışalımı Ekim ayında üç yılın en düşük düzeyine geriledi.

Kaynak: world-energy. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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