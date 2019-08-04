ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Walmart Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği; 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

El Paso Belediye Başkanı Dee Margo, 3 kişinin gözaltına alındığını; ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

Kaynak: DHA